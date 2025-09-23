Начало встречи отложено на 10 минут

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Несколько футболистов клуба Медиалиги "Броук Бойз" опоздали на матч четвертого раунда Фонбет - Кубка России против саратовского "Сокола". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как сообщил в своем Telegram-канале президент "Броук Бойз" Дмитрий Егоров, игроки выехали на матч из Одинцова и попали в пробку. Как сообщил корреспондент ТАСС, игроки приехали к стадиону за несколько минут до начала игры и зашли на стадион.

Начало встречи отложено на 10 минут, оно было запланировано на 19:30 мск.