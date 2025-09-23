Команда Медиалиги "Броук Бойз" не сумела выйти в пятый раунд "пути регионов" Кубка России

Для медийных клубов рекордным остается выход в четвертый раунд

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Саратовский "Сокол" в гостях со счетом 2:0 обыграл московский клуб Медиалиги "Броук Бойз" в матче четвертого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в подмосковном Красногорске.

В составе победителей голы забили Алексей Доля (17-я минута), Никита Глойдман (50).

Часть игроков "Броук Бойз" опоздала на игру. Как сообщил в своем Telegram-канале президент клуба Дмитрий Егоров, игроки выехали на матч из Одинцова и попали в пробку. Корреспондент ТАСС сообщил, что игроки приехали к стадиону за несколько минут до начала игры и зашли на стадион. Матч начался с задержкой в 13 минут.

В матче принял участие воспитанник "Сокола" Федор Смолов, с августа выступающий в Кубке России за "Броук Бойз". Нападающий впервые не сумел отличиться в турнире, ранее он забил по голу во втором и третьем раундах кубка. В прошлом сезоне Смолов выступал за "Краснодар", с которым стал чемпионом России.

До четвертого раунда "пути регионов", помимо "Броук Бойз", дошел еще один клуб Медиалиги - московский "Амкал". В четвертом раунде команда дома сыграет с красноярским "Енисеем" 25 сентября. Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд "пути регионов" - в прошлом сезоне "Амкал" достиг четвертого раунда, но уступил владикавказской "Алании" (0:1), годом ранее 2Drots не смог победить подмосковные "Химки" (0:2).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).