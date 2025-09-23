Экитике пропустит следующий матч чемпионата Англии 27 сентября против "Кристал Пэлас"

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Французский нападающий "Ливерпуля" Юго Экитике получил красную карточку после того, как забил гол в матче третьего раунда Кубка английской лиги, ставший победным для его команды.

Во вторник "Ливерпуль" дома со счетом 2:1 обыграл "Саутгемптон" и вышел в четвертый раунд Кубка английской лиги. Экитике забил гол на 85-й минуте, после чего снял футболку. За это он получил желтую карточку, ставшую для игрока второй в матче. Согласно регламенту, футболист пропустит следующий матч чемпионата Англии - 27 сентября "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас".

Соперник "Ливерпуля" по четвертому раунду станет известен позднее.

Экитике 23 года, он перешел в "Ливерпуль" в июле из германского "Айнтрахта". В семи матчах за "Ливерпуль" игрок забил пять голов и отдал одну голевую передачу.