Стартует Генассамблея МПК с выборами главы и рассмотрением допуска России на Паралимпиаду

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее в 2023 году

СЕУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) стартует в столице Южной Кореи Сеуле с участием около 400 представителей международного паралимпийского движения из примерно 190 организаций - членов МПК. В повестке дня выборы президента и руководящего состава МПК, а также вопрос о статусе членства Национальных паралимпийских комитетов России и Белоруссии.

Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на Генеральной ассамблее в 2023 году. Вариантов развития событий три - полное восстановление, сохранение частичного отстранения или полное отстранение. Как ранее заявил ТАСС президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, в числе претензий к организации нарушение олимпийского перемирия, нейтральная позиция в отношении к специальной военной операции, хотя в уставе МПК приветствуется именно нейтральность в отношении политических вопросов.

Мероприятия начнутся в среду двухдневной конференцией. В первый рабочий день генеральный директор МПК Майк Питерс и другие представители руководящего состава организации выступят с докладами о достижениях за последние два года - с момента предыдущей Генассамблеи, которая прошла в 2023 году в Бахрейне. Кульминацией мероприятия станет вручение президенту МПК Эндрю Парсонсу Паралимпийского ордена. В четверг будут представлены кандидаты на выборах в правление МПК.

В пятницу в начале повестки Генассамблеи один из основных вопросов для обсуждения - статуса членства Национальных паралимпийских комитетов России и Белоруссии, а в субботу - выборы. К настоящему времени на пост президента баллотируются два кандидата - действующий глава комитета Парсонс и Дон Хён Бэ из Южной Кореи. На пост вице-президента МПК претендуют шесть кандидатов, на семь должностей членов совета управляющих - 26 претендентов. Среди избранных членов должно быть не менее трех женщин и не менее трех мужчин, одна вакансия открыта.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований - сборная покинула столицу Паралимпиады 6 марта, Игры стартовали 4 марта. На летних Паралимпийских играх в Париже российские паралимпийцы завоевали 64 медали. В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.