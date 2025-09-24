Спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

ТАСС, 24 сентября. Чемпион Европы по фигурному катанию 2022 года Марк Кондратюк внесен в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Кондратюку, в числе прочего, вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кондратюку 22 года. Он также является чемпионом России 2022 года и бронзовым призером Олимпиады в Пекине в командном турнире после пересмотра результатов из-за дела Камилы Валиевой.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.