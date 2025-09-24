В допинг-пробе Алены Ландиной было обнаружено запрещенное вещество фуросемид

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Национальное антидопинговое агентство Польши дисквалифицировало на два года члена юниорской сборной России по гиревому спорту Алену Ландину. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Ландиной 19 лет. В ее допинг-пробе, взятой во время майского первенства Азии в Киргизии, было обнаружено запрещенное вещество фуросемид.

Забор проб на этом турнире проводился по заказу Международной федерации гиревого спорта, обработкой результатов занималось Польское антидопинговое агентство (ПОЛАДА), с которым международная федерация ранее заключила соглашение. ПОЛАДА после дисциплинарного рассмотрения вынесло решение о дисквалификации российской спортсменки.

Ландину дисквалифицировали на два года, спортсменка сможет вернуться в спорт не ранее 24 июня 2027 года.

Чемпионат и первенство Азии по гиревому спорту с 14 по 19 мая принимала столица Киргизии Бишкек. Ландина, выступавшая с 24-килограммовыми гирями (весовая категория свыше 68 кг), была первой в толчке по длинному циклу, в классическом толчке, многоборье и эстафете.