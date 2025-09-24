Сборная Армении провела матч с командой Португалии 6 сентября в отборочном турнире на чемпионат мира

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду обещал футболистам команды Армении обменяться футболками в ответном матче отбора на чемпионат мира. Об этом ТАСС рассказал полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян.

6 сентября сборная Армении дома уступила команде Португалии со счетом 0:5 в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

"Я не поменялся футболками с Роналду. Никто не забрал его футболку, сказал, что даст в Португалии. Все болельщики сосредоточены были на Роналду? Конечно, звезда все-таки приехала", - сказал Сперцян.

Матч в Португалии состоится 16 ноября.