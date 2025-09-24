Саратовская команда не получила мячи для разминки, так как принимающая сторона опоздала на матч

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Футболисты саратовского "Сокола" разминались с воображаемыми мячами перед матчем Фонбет - Кубка России с "Броук Бойз", так как принимающая сторона опоздала на игру и не предоставила настоящие мячи. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Сокола" Младен Кашчелан.

Во вторник "Сокол" на выезде обыграл "Броук Бойз" со счетом 2:0 в матче четвертого раунда "пути регионов" Кубка России. Хозяева опоздали на игру, автобус с командой прибыл за пять минут до начала. Матч начался с задержкой в 13 минут. Футболисты "Сокола" часть разминки провели воображаемыми мячами. Встреча прошла на стадионе "Зоркий" в Красногорске.

"Тренировка воображаемыми мячами? Случайность, нам не предоставили мячи, мы должны адаптироваться к данным моментам. Движение с мячом или без мяча одинаковое, нам нужно было просто промоделировать в таких условиях, в которых находились, - сказал Кашчелан. - В целом как план получился. Нам сказали, что переноса матча не будет, времени на разминку дополнительного не будет, поэтому решились на такой шаг".

"До этого со мной не было подобных ситуация. Мы это прекрасно восприняли, выиграли. Зачем переживать? Бывают тренировки и без мяча. Думаю, что отсутствие разминки не повлияло, приняло нормально, ничего не раздували", - добавил Кашчелан.