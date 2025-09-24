Соглашение футболиста Дмитрия Баринова с "Локомотивом" действует до конца текущего сезона

ТАСС, 24 сентября. Встреча руководства московского футбольного клуба "Локомотив" с капитаном команды Дмитрием Бариновым не принесла ожидаемого результата, стороны не приблизились к заключению нового контракта. Комментарий агента футболиста Павла Банатина приводит "Спорт-Экспресс".

Соглашение Баринова с "Локомотивом" действует до конца текущего сезона. Ранее в пресс-службе "Локомотива" заявили "Спорт-Экспрессу", что клуб предложил полузащитнику новый контракт.

"Могу подтвердить, что действительно была встреча с руководством "Локомотива", на которой обсуждались условия продления контракта Баринова. Каких-то предложений и сдвигов мы не услышали", - сказал Банатин.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду с 2016 года. Вместе с командой футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).