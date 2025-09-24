Стороны заключили двухлетний контракт

ТАСС, 24 сентября. Эквадорский защитник Кристиан Рамирес заключил контракт с московским футбольным клубом "Локомотив" по зову сердца. Комментарий Рамиреса приводит "Спорт-Экспресс".

26 июля пресс-служба клуба сообщила о подписании двухлетнего контракта с футболистом.

"Были и другие варианты, но я вернулся в Россию по зову сердца. Были предложения от команд из Латинской Америки, но ехать туда душа не лежала", - сказал Рамирес.

Рамирес имеет российский паспорт, с 2017 по 2023 год он выступал за "Краснодар", став бронзовым призером чемпионата страны и финалистом Кубка России. Также защитник играл за венгерский "Ференцварош", германские "Фортуну" и "Нюрнберг" и эквадорский "Индепендьенте дель Валье". В составе "Ференцвароша" эквадорец становился чемпионом Венгрии.