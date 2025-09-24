Контрольные прокаты состоятся в Санкт-Петербурге 27-28 сентября

ТАСС, 24 сентября. Фигурист Макар Игнатов не выступит на контрольных прокатах сборной России по медицинским причинам. Об этом Игнатов написал в своем Telegram-канале.

Контрольные прокаты состоятся в Санкт-Петербурге 27-28 сентября.

"По некоторым медицинским моментам я не смогу принять участие в прокатах, когда-нибудь я обязательно расскажу всю подноготную этой истории, но не сейчас, так что не будем об этом. До встречи в сезоне, надеюсь, уже на этапах увидимся", - написал Игнатов.

Игнатову 25 лет. Он является серебряным призером чемпионата России 2021 года.