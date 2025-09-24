Соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Полузащитник Далер Кузяев перешел в казанский футбольный клуб "Рубин". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский "Гавр", который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за "Карелию", нижнекамский "Нефтехимик", грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит", с которым пять раз становился чемпионом России.

В составе сборной России футболист провел 51 матч, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Кузяев принимал участие в чемпионате мира 2018 года, на котором российская команда дошла до четвертьфинала.