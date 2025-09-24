Овечкин вновь провел тренировку отдельно от команды

23 сентября Овечкин вернулся к тренировкам на льду после повреждения, но занимался в бесконтактном джерси

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин вновь тренировался отдельно от других игроков команды. Об этом сообщила журналистка Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X.

23 сентября Овечкин вернулся к тренировкам на льду после повреждения. Как и днем ранее, россиянин тренировался в бесконтактном джерси.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы. Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери сообщил, что травма не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября хоккеист не принимал участия в тренировках, а также пропустил первый предсезонный матч команды против "Бостона" (5:2).

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.

В следующем предсезонном матче "Вашингтон" сыграет дома с "Филадельфией", игра пройдет в ночь на 26 сентября по московскому времени.