Хоккеист Александр Хмелевский был обменян из "Салавата Юлаева" в "Ак Барс"

ТАСС, 24 сентября. Запрос хоккеиста Александра Хмелевского об обмене из уфимского "Салавата Юлаева" стал полной неожиданностью для руководства клуба. Об этом заявил генеральный директор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

23 сентября игрок перешел из "Салавата Юлаева" в казанский "Ак Барс" в обмен на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию.

"Виктор Николаевич [Козлов - главный тренер команды - прим. ТАСС] позвонил и рассказал, что Хмелевский затребовал обмен. Сказать, что это было неожиданно, - мало сказать, мы были в шоковом состоянии. Я получил сообщение от агента с теми же требованиями. На следующий день мы собрались с руководством и тренерским штабом. Мы поняли, что нет перспективы уговаривать игрока остаться", - сказал Баширов.

Хмелевскому 26 лет, он выступал за "Салават Юлаев" с 2022 года. В прошлом сезоне форвард набрал 57 (25 голов + 32 результативные передачи) очков в 68 матчах регулярного сезона и 15 (8 + 7) очков в 19 матчах плей-офф. В текущем сезоне Хмелевский в 6 играх забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи. В 2021 году в составе сборной США игрок стал бронзовым призером чемпионата мира.