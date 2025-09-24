Уфимская команда уступила в серии буллитов

ТАСС, 24 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов уступил новосибирской "Сибири" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11 421 зрителя.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Алексей Яковлев (42-я минута) и Владимир Ткачев (45). У гостей отличились Максим Кузнецов (14) и Джек Родуолд (38). Единственный буллит реализовал нападающий Скотт Уилсон, который в прошлом сезоне выступал за уфимский клуб.

"Салават Юлаев" потерпел пятое поражение подряд в КХЛ. Ранее команда проиграла дважды проиграла екатеринбургскому "Автомобилисту" (1:4, 2:4), а также по разу уступила омскому "Авангарду" (2:3 ОТ) и казанскому "Ак Барсу" (1:3).

"Сибирь" занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 8 очков в 7 матчах. "Салават Юлаев" располагается в конференции на последней, 11-й позиции с 4 очками по итогам 7 игр. В следующем матче "Сибирь" сыграет в гостях против казахстанского "Барыса" 27 сентября. "Салават Юлаев" в этот же день примет "Авангард".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 7 4 2 0 0 1 0 0 23-13 13 2 "Локомотив" 7 4 0 1 0 1 0 1 27-13 11 3 ЦСКА 8 4 0 0 1 0 0 3 24-25 9 4 СКА 7 3 1 0 0 1 0 2 25-18 9 5 "Спартак" 8 2 0 1 1 2 0 2 25-28 9 6 "Северсталь" 7 4 0 0 0 0 0 3 18-16 8 7 "Динамо" Мн 6 2 1 0 1 1 0 1 16-13 8 8 "Шанхай Дрэгонс" 6 2 1 0 1 0 0 2 19-18 7 9 "Динамо" М 7 1 0 2 1 0 0 3 19-26 7 10 "Сочи" 6 1 0 1 0 1 0 3 11-18 5 11 "Лада" 6 1 0 0 0 0 0 5 10-27 2