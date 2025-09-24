ТАСС, 24 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов уступил новосибирской "Сибири" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11 421 зрителя.
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Алексей Яковлев (42-я минута) и Владимир Ткачев (45). У гостей отличились Максим Кузнецов (14) и Джек Родуолд (38). Единственный буллит реализовал нападающий Скотт Уилсон, который в прошлом сезоне выступал за уфимский клуб.
"Салават Юлаев" потерпел пятое поражение подряд в КХЛ. Ранее команда проиграла дважды проиграла екатеринбургскому "Автомобилисту" (1:4, 2:4), а также по разу уступила омскому "Авангарду" (2:3 ОТ) и казанскому "Ак Барсу" (1:3).
"Сибирь" занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 8 очков в 7 матчах. "Салават Юлаев" располагается в конференции на последней, 11-й позиции с 4 очками по итогам 7 игр. В следующем матче "Сибирь" сыграет в гостях против казахстанского "Барыса" 27 сентября. "Салават Юлаев" в этот же день примет "Авангард".
1
"Торпедо"
7
4
2
0
0
1
0
0
23-13
13
2
"Локомотив"
7
4
0
1
0
1
0
1
27-13
11
3
ЦСКА
8
4
0
0
1
0
0
3
24-25
9
4
СКА
7
3
1
0
0
1
0
2
25-18
9
5
"Спартак"
8
2
0
1
1
2
0
2
25-28
9
6
"Северсталь"
7
4
0
0
0
0
0
3
18-16
8
7
"Динамо" Мн
6
2
1
0
1
1
0
1
16-13
8
8
"Шанхай Дрэгонс"
6
2
1
0
1
0
0
2
19-18
7
9
"Динамо" М
7
1
0
2
1
0
0
3
19-26
7
10
"Сочи"
6
1
0
1
0
1
0
3
11-18
5
11
"Лада"
6
1
0
0
0
0
0
5
10-27
2
1
"Металлург"
8
4
1
1
1
1
0
0
31-20
14
2
"Авангард"
7
4
1
1
0
0
0
1
28-16
12
3
"Трактор"
8
3
1
0
1
1
0
2
22-24
10
4
"Нефтехимик"
7
3
1
0
0
0
0
3
20-21
8
5
"Автомобилист"
7
3
0
1
0
0
0
3
23-20
8
6
"Адмирал"
7
2
0
1
2
0
0
2
18-15
8
7
"Сибирь"
7
1
0
3
0
0
0
3
12-14
8
8
"Барыс"
7
1
1
1
0
1
0
3
17-20
7
9
"Амур"
7
2
0
0
2
0
0
3
15-18
6
10
"Ак Барс"
7
2
0
0
1
0
0
4
16-26
5
11
"Салават Юлаев"
7
0
1
0
1
1
0
4
14-23
4