Заседание пройдет по делу о мошенничестве с банковской картой

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Многократная победительница чемпионатов мира по биатлону и призер Олимпийских игр француженка Жюлья Симон предстанет перед судом по делу о мошенничестве с банковской картой. Об этом сообщило издание Le Dauphinе Libеrе.

Заседание пройдет 24 октября.

В июле 2023 года радиостанция RMC Sport сообщила, что Симон заподозрили в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернет-магазинах. Инцидент произошел летом 2022 года на международном фестивале Blink в Норвегии. На Симон подали две жалобы, одну из которых написала партнерша француженки по национальной команде олимпийская чемпионка 2022 года Жюстин Бреза-Буше. Вторая жалоба поступила от неназванного сотрудника сборной Франции. Ущерб пострадавшим оценивается в сумму более €1 тыс. Симон отвергла обвинения.

В октябре 2023 года Симон задержали для дачи показаний по делу о мошенничестве, краже и злоупотреблении служебным положением. Позднее ее отпустили после допроса.

Симон 28 лет. На ее счету 10 золотых медалей чемпионатов мира. Также француженка является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете.