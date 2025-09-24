По мнению хоккеиста, в КХЛ делают упор на контроль шайбы

ТАСС, 24 сентября. Нападающий московского "Динамо" Максим Комтуа заявил, что команды Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) строят игру на владении шайбой и позволяют игрокам проявлять больше креатива, в то время как клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) играют более прямолинейно. Комментарий игрока приводит "Спорт-Экспресс".

"В Северной Америке хоккей строится по схеме "север - юг", все по прямой. В КХЛ больше контроля шайбы, больше техники, больше креатива, упор на контроль шайбы, на владение. Для меня это стало самым большим отличием, когда я приехал. Так что хоккей немного разный. Но в "Динамо" мы совмещаем оба стиля, и это очень здорово", - сказал Комтуа.

Комтуа 26 лет, в 2017 году игрок был выбран во втором раунде драфта НХЛ под общим 50-м номером клубом "Анахайм". Всего в НХЛ хоккеист провел 211 матчей, в которых набрал 87 (38 голов + 49 результативных передач) очков, выступая за "Анахайм", "Вегас" и "Каролину". В июле 2024 года игрок подписал контракт с "Динамо". В 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона он набрал 50 (21 + 29) очков, став вторым снайпером "Динамо". В плей-офф Комтуа стал лучшим бомбардиром команды с 13 (7 + 6) очками. В составе сборной Канады Комтуа стал победителем (2021 год) и серебряным призером (2022) чемпионатов мира.