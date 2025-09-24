Соглашение со специалистом, который ранее возглавлял молодежную команду Болгарии, рассчитано на два года

СОФИЯ, 24 сентября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Болгарского футбольного союза (БФС) назначил главным тренером футбольной сборной страны Александара Димитрова. Об этом на брифинге сообщил президент БФС Георги Иванов.

"Нового тренера национальной сборной зовут Александар Димитров, договор с ним подписан на два года. Надеемся, что он добьется положительных результатов. Димитров долгое время работал тренером нашей молодежной команды, и большая часть игроков главной команды прошли через его руки. Наша цель - чтобы по окончании этого квалификационного раунда началась адаптация футболистов молодежного состава в мужскую национальную сборную, чтобы у нас была боеспособная команда, которая бы включилась в матчи Лиги наций и подготовилась к следующим квалификационным матчам к европейскому первенству", - сказал Иванов.

На посту тренера футбольной сборной Димитров сменил Илиана Илиева, который 9 сентября, после двух поражений болгарской команды от сборной Испании в Софии и сборной Грузии в Тбилиси в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с одинаковым счетом 0:3, заявил о своей отставке.