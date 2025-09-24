В полуфинале армейцы победили "Црвену Звезду"

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 89:67 в полуфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходит в Белграде.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник ЦСКА Мело Тримбл, набравший 19 очков.

Во втором полуфинале сыграют петербургский "Зенит" и "Дубай", которые проведут свой матч позднее в среду. Финал и встреча за третье место пройдут 25 сентября.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится с 2021 года. Турнир впервые проходит за пределами России. Рекордсменами по числу побед являются ЦСКА и "Зенит" (по два титула).