Стороны заключили новое однолетнее соглашение

ТАСС, 24 сентября. Хоккеист московского "Динамо" Максим Комтуа в прошедшее межсезонье имел предложение от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), от которого отказался, заключив с бело-голубыми новое соглашение. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

28 июля московское "Динамо" заключило новый однолетний контракт с канадским форвардом.

"Да, какое-то время вариант [с НХЛ] был, но в итоге я решил, что "Динамо" для меня лучший выбор. Подписал контракт на один год. Конечно, я думаю о том, чтобы вернуться в НХЛ, но посмотрим, что будет дальше", - сказал Комтуа.

Комтуа 26 лет, в 2017 году игрок был выбран во втором раунде драфта НХЛ под общим 50-м номером клубом "Анахайм". Всего в НХЛ хоккеист провел 211 матчей, в которых набрал 87 (38 голов + 49 результативных передач) очков, выступая за "Анахайм", "Вегас" и "Каролину". В июле 2024 года игрок подписал контракт с "Динамо". В 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона он набрал 50 (21 + 29) очков, став вторым снайпером "Динамо". В плей-офф Комтуа стал лучшим бомбардиром команды с 13 (7 + 6) очками. В составе сборной Канады Комтуа стал победителем (2021 год) и серебряным призером (2022) чемпионатов мира.