Бывший футболист ЦСКА и "Локомотива" Тикнизян стал гражданином Сербии

В июне он стал игроком "Црвены Звезды"

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Футболист сборной Армении по футболу Наир Тикнизян получил гражданство Сербии. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Джуро Мацут, сообщает портал Sportaran.

В июне Тикнизян перешел в сербскую "Црвену Звезду". Он больше не будет считаться легионером в чемпионате Сербии, где на поле одновременно могут находиться только четыре футболиста из стран, не входящих в ЕС.

Тикнизяну 26 лет, он родился в Санкт-Петербурге. До переезда в Сербию полузащитник играл за московские ЦСКА и "Локомотив". По ходу карьеры футболист выступал за сборные России разных возрастов, но на взрослом уровне представляет команду Армении.