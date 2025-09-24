Российская команда победила в полуфинале турнира со счетом 89:67

БЕЛГРАД, 24 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА одержали очень легкую победу над сербской "Црвеной Звездой" в полуфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич.

ЦСКА победил со счетом 89:67. Турнир проходит в Белграде.

"Я увидел, что ЦСКА выглядит на три ступеньки более организованной командой. У "Црвены Звезды" подготовительный период, много новичков. Но видно, что у ЦСКА игроки вписываются в концепцию, в рисунок игры, и они очень легко выиграли эту встречу", - сказал Лукич.

Во втором полуфинале сыграют петербургский "Зенит" и "Дубай", которые проведут свой матч позднее в среду. Финал и встреча за третье место пройдут 25 сентября.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится с 2021 года. Турнир впервые проходит за пределами России. Рекордсменами по числу побед являются ЦСКА и "Зенит" (по два титула).