ТАСС: фигуристы Хабибуллина и Княжук пропустят контрольные прокаты сборной России

Пара не выступит на прокатах в Санкт-Петербурге по состоянию здоровья партнерши

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, выступающие в спортивных парах, не примут участия в контрольных прокатах сборной России по состоянию здоровья партнерши. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Спортивная пара Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука не выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге по состоянию здоровья партнерши", - сказал собеседник агентства.

Хабибуллиной 20 лет, Княжуку - 25. В пару спортсмены встали в сезоне-2019/20. Они являются победителями и призерами этапов Гран-при России. На чемпионате России 2024 года стали третьими.

Контрольные прокаты состоятся 27-28 сентября.