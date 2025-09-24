В четвертом раунде команда победила "Уфу"

ТАСС, 24 сентября. Любительский клуб "Фанком" из Кирова обыграл "Уфу" в домашнем матче четвертого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. С 73-й минуты "Фанком" играл в меньшинстве после удаления полузащитника Игоря Сичкара. Серия пенальти завершилась со счетом 5:3 в пользу кировского клуба.

"Фанком" стал первым любительским клубом, который дошел до пятого раунда "пути регионов" Кубка России. Его соперник определится позднее. "Уфа" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).