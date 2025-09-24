Бело-голубые в овертайме обыграли "Шанхай Дрэгонс"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:2 в овератйме обыграло китайский "Шанхай Дрэгонс" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 879 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Седрик Пакетт (11-я минута), Дилан Сикьюра (17) и Джордан Уил (62). У проигравших отличились Нэйт Сукезе (13) и Владимир Кузнецов (14).

Для "Динамо" это первая домашняя победа в нынешнем сезоне КХЛ. В первой игре на своем льду бело-голубые проиграли "Сочи" (2:3 по буллитам), а после этого играли лишь в гостях.

"Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков в 8 матчах. "Шанхай" располагается на 9-й позиции с 8 очками после 7 игр. В следующем матче "Динамо" 29 сентября примет нижнекамский "Нефтехимик", "Шанхай" 26 сентября сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 8 5 0 1 0 1 0 1 29-14 13 2 "Торпедо" 8 4 2 0 0 1 0 1 25-16 13 3 "Динамо" Мн 7 3 1 0 1 1 0 1 19-15 10 4 ЦСКА 8 4 0 0 1 0 0 3 24-25 9 5 СКА 7 3 1 0 0 1 0 2 25-19 9 6 "Спартак" 8 2 0 1 1 2 0 2 25-28 9 7 "Динамо" М 8 1 1 2 1 0 0 3 22-28 9 8 "Северсталь" 8 4 0 0 0 0 0 4 19-18 8 9 "Шанхай Дрэгонс" 7 2 1 0 1 1 0 2 21-21 8 10 "Сочи" 7 1 0 2 0 1 0 3 16-22 7 11 "Лада" 7 1 0 0 1 0 0 5 14-32 3