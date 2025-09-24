МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:2 в овератйме обыграло китайский "Шанхай Дрэгонс" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 879 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Седрик Пакетт (11-я минута), Дилан Сикьюра (17) и Джордан Уил (62). У проигравших отличились Нэйт Сукезе (13) и Владимир Кузнецов (14).
Для "Динамо" это первая домашняя победа в нынешнем сезоне КХЛ. В первой игре на своем льду бело-голубые проиграли "Сочи" (2:3 по буллитам), а после этого играли лишь в гостях.
"Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков в 8 матчах. "Шанхай" располагается на 9-й позиции с 8 очками после 7 игр. В следующем матче "Динамо" 29 сентября примет нижнекамский "Нефтехимик", "Шанхай" 26 сентября сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой".
1
"Локомотив"
8
5
0
1
0
1
0
1
29-14
13
2
"Торпедо"
8
4
2
0
0
1
0
1
25-16
13
3
"Динамо" Мн
7
3
1
0
1
1
0
1
19-15
10
4
ЦСКА
8
4
0
0
1
0
0
3
24-25
9
5
СКА
7
3
1
0
0
1
0
2
25-19
9
6
"Спартак"
8
2
0
1
1
2
0
2
25-28
9
7
"Динамо" М
8
1
1
2
1
0
0
3
22-28
9
8
"Северсталь"
8
4
0
0
0
0
0
4
19-18
8
9
"Шанхай Дрэгонс"
7
2
1
0
1
1
0
2
21-21
8
10
"Сочи"
7
1
0
2
0
1
0
3
16-22
7
11
"Лада"
7
1
0
0
1
0
0
5
14-32
3
1
"Металлург"
8
4
1
1
1
1
0
0
31-20
14
2
"Авангард"
7
4
1
1
0
0
0
1
28-16
12
3
"Нефтехимик"
8
4
1
0
0
0
0
3
25-23
10
4
"Трактор"
8
3
1
0
1
1
0
2
22-24
10
5
"Автомобилист"
8
3
0
1
0
0
0
4
25-25
8
6
"Адмирал"
7
2
0
1
2
0
0
2
18-15
8
7
"Сибирь"
7
1
0
3
0
0
0
3
12-14
8
8
"Барыс"
7
1
1
1
0
1
0
3
17-20
7
9
"Амур"
7
2
0
0
2
0
0
3
15-18
6
10
"Ак Барс"
7
2
0
0
1
0
0
4
16-26
5
11
"Салават Юлаев"
7
0
1
0
1
1
0
4
14-23
4