Встреча должна пройти в Нижнем Новгороде

ТАСС, 24 сентября. Матч 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Пари Нижний Новгород" и тольяттинским "Акроном" перенесен на 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Изначально встреча должна была состоятся 17 октября.

"В связи с обращением клуба и по согласованию с основным вещателем дата и время начала матча 12-го тура РПЛ "Пари НН" - "Акрон" изменены. Игра пройдет 18 октября в 13:00 по Москве", - говорится в сообщении.

Матч должен пройти на домашнем стадионе "Пари НН" - "Совкомбанк-Арене". Из-за ремонта стадиона "Пари НН" играл первые домашние матчи текущего сезона в Казани, Грозном и Саранске.

После 9 туров "Акрон" находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. "Пари НН" идет на 15-м месте с 6 очками.