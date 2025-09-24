Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года

ТАСС, 24 сентября. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложил принятие решения по вопросу допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщил телеканал NRK.

Заседание совета FIS проходило в среду. Следующее заседание состоится 21 октября.

"Этот вопрос обсуждался, - приводит телеканал комментарий главы Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Муэ Дюрхауг. - Конечно, есть разные точки зрения, но нет никаких сомнений в том, за что выступаю я и Норвегия. Нет резких разногласий, но взгляды немного различаются в зависимости от того, откуда вы приехали, насколько вы вовлечены и являетесь ли вы организатором. Это была долгая дискуссия".

19 сентября спортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей сообщил, что FIS может рассмотреть вопрос участия россиян в международных турнирах. Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.

FIS осталась единственной федерацией, которая не приняла решения относительно возможности россиянам отобраться на Олимпиаду 2026 года. Большинство федераций оставили отстранение спортсменов из России в силе. На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии.