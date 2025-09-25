Обновление биатлонного центра в Ханты-Мансийске планируют завершить к ноябрю

В конце ноября центр примет первый этап Кубка России по биатлону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют к ноябрю 2025 года завершить модернизацию спортивной инфраструктуры в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Первые соревнования обновленные объекты примут в конце ноября - этап Кубка России по биатлону, сообщили ТАСС в пресс-службе "Юграмегаспорт".

Ранее заместитель губернатора Югры Елена Майер сообщала ТАСС, что планируется провести модернизацию спортивной инфраструктуры в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске.

"Завершить работы планируется в ноябре 2025 года. Уже в конце ноября примем первый этап Кубка России по биатлону. В этом году помимо Кубка России проведем еще и Кубок Содружества и Международную лигу клубного биатлона", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в частности, будет реконструирована южная трибуна, которая была закрыта около года. Трибуны будут в оранжевом цвете, как и планировалось при проектировании. Также обновляется визуальная составляющая - идет покраска моста, трибун, во всех зонах для спортсменов, зрителей и почетных гостей, устанавливается современная система озвучивания и улучшается инфраструктура для комфорта всех посетителей. Внутренние помещения центра также будут обновлены. "Будет новая система навигации, освещение и звук на стадионе", - пояснила собеседница агентства.

Серьезная модернизация

По данным "Юграмегаспорт", на объекте проходит беспрецедентный за последние 14 лет комплекс работ по улучшению инфраструктуры для создания лучших условий для спортсменов и зрителей. В Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске обновляется внешний вид и проводится капитальный ремонт основной лыжероллерной трассы протяженностью 3,3 км, полностью реконструируется въездной мост, обновляются фасады с современной подсветкой. Особое внимание уделяется инженерным коммуникациям - приводится в идеальное состояние все системы водоснабжения и водоотведения.

Планируется, что обновление трассы в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко позволит Ханты-Мансийску в 2026 году принять чемпионат России по лыжероллерам на новом уровне. Кроме того, это позволит спортсменам безопасно проводить тренировки на лыжероллерах, снизит травматизм, обеспечит комфортное прохождение трассы и улучшит их спортивные результаты.

Как сообщала ТАСС заместитель губернатора Югры Елена Майер, обновленная инфраструктура позволит более качественно организовывать крупные соревнования, популяризировать зимний спорт на всероссийской и международной арене, проводить тренировки на высшем уровне, что положительно скажется на подготовке атлетов и сборных команд, работе судей. В свою очередь директор департамента физической культуры и спора Югры Софья Конух поясняла ТАСС, что модернизация биатлонного центра в Ханты-Мансийске позволит ему стать привлекательнее для любителей активных видов отдыха, включая спортивных туристов, создаст дополнительные возможности для популяризации зимних видов спорта и развития спортивной индустрии региона, привлечет еще больше желающих заниматься биатлоном, лыжными гонками, лыжероллерами.

Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко включает в себя биатлонный центр, обладающий всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории "А" Международного союза биатлонистов. Он расположен в Ханты-Мансийске, недалеко от центра города. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы Кубка мира (2006, 2007, 2009, 2010), в 2023 году здесь проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Центр способен вместить до 15 тыс. зрителей, в том числе на стационарных трибунах - 9,7 тыс. человек.