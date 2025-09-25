Хоккеист "Коламбуса" Чинахов набрал два очка в предсезонной игре с "Питтсбургом"

Встреча завершилась со счетом 4:1

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Коламбуса" Егор Чинахов набрал два очка в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с "Коламбусом" (4:1).

24-летний форвард сравнял счет в первом периоде и принял участие в победном голе. Также голевая передача на счету партнера Чинахова нападающего Кирилла Марченко. У "Питтсбурга" игру пропустили форварды Евгений Малкин и капитан команды Сидни Кросби.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников отдал результативную передачу в домашнем матче с обладателем Кубка Стэнли "Флоридой" (2:4). У победителей весь матч провел в воротах перешедший летом Даниил Тарасов. В составе "Каролины" период сыграл Амир Мифтахов, заменивший основного вратаря команды Фредрика Андерсена.