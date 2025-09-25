Хоккеист "Вашингтона" пропустил первый предсезонный матч против "Бостона"

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. За нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александра Овечкина не стоит переживать, все ждут его возвращения. Об этом ТАСС сообщила мать игрока, олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы, главный тренер команды Спенсер Карбери сообщил, что травма не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября хоккеист не принимал участия в тренировках, а также пропустил первый предсезонный матч команды против "Бостона" (5:2). 23 и 24 сентября Овечкин провел тренировки на льду, занимаясь отдельно от команды в бесконтактном джерси.

"Не переживайте, все с ним будет хорошо. Мы все ждем, когда он начнет играть", - сказала Овечкина.

Карбери также сообщал, что Овечкин пропустит второй предсезонный матч "Вашингтона" в ночь на 26 сентября с "Филадельфией".