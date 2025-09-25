Инцидент произошел в матче чемпионата Норвегии между "Боргеном" и "Фолло"

ТАСС, 25 сентября. Гандболист норвежского клуба "Борген" Николай Далинг дисквалифицирован на два матча за нападение на болельщика во время игры чемпионата страны. Об этом сообщает телеканал TV2.

Инцидент произошел в матче против команды "Фолло". Далинг перепрыгнул через рекламные заграждения, выхватив мегафон из рук болельщика соперников.

Позднее Далинг заявил, что слышал с трибун оскорбления личного характера. Дисциплинарный комитет Норвежской ассоциации гандбола дисквалифицировал игрока "Боргена" на два матча, "Фолло" наказан денежным штрафом.