Нападающий "Краснодара" получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не сразу вынесла решение по удалению нападающего "Краснодара" Джона Кордобы, поскольку хотела дождаться включения в свой состав еще двух экспертов. Об этом ТАСС рассказал председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев.

"Мое личное мнение по поводу момента с удалением Джона Кордобы изначально было в пользу арбитра. Я посчитал его решение верным. Возможно, вердикт ЭСК можно было подготовить до заседания КДК, но с учетом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК еще двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым", - сказал Каманцев.

Матч Мир - Российской премьер-лиги между ЦСКА и "Краснодаром" прошел 31 августа в Москве и завершился со счетом 1:1. Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогам желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза не смог сразу вынести решение, так как ЭСК не предоставил вердикт по моменту. В итоге Кордобу дисквалифицировали на два матча, один из которых условно.