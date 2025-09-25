РУСАДА в августе проверило на допинг пятерых российских фигуристов

Проверку прошли Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Дмитрий Козловский и Глеб Лутфуллин

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе протестировало пятерых фигуристов. Об этом свидетельствуют документы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В последний месяц лета были проверены на допинг Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Дмитрий Козловский и Глеб Лутфуллин. Для всех фигуристов это было третье тестирование со стороны РУСАДА с начала 2025 года.

Всего Российское антидопинговое агентство за первые восемь месяцев 2025 года проверило на допинг 67 отечественных фигуристов.