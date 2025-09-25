Россиянин уступил французу Александру Мюллеру в трех сетах

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов уступил французу Александру Мюллеру в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Мюллера, выступающего на турнире без номера посева. Хачанов был посеян под пятым номером. Во втором круге француз сыграет с победителем встречи между соотечественником Бенжаменом Бонзи и венгром Фабианом Марожаном.

Мюллеру 28 лет, в рейтинге ATP он занимает 38-ю позицию, на счету спортсмена одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема француз не проходил дальше второго круга.

Хачанов занимает 10-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $4 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.