Футболист "Зенита" Эракович уверен в победе команды в этом сезоне РПЛ

Защитник назвал "Зенит" лучшей командой российского футбола

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" должен стать чемпионом в этом сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал сербский защитник "Зенита" Страхиня Эракович.

После победы над лидирующим в таблице РПЛ "Краснодаром" (2:0) "Зенит" поднялся на пятое место с 16 очками.

"Самое главное в матче с "Краснодаром" - победа, получили три очка. Конечно, это очень важная победа, мы должны выигрывать каждый матч, играть как с "Краснодаром". Что касается старта, то у нас не хватало реализации, и мы много пропустили мячей, - сказал Эракович. - Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что "Зенит" - лучшая команда российского футбола".