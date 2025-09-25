Обстоятельства, которые привели к исключению российских команд из еврокубков, остаются актуальными, отметил президент ЦСКА

БЕЛГРАД, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Возвращение российских клубов в Евролигу и европейские соревнования не состоится в ближайшее время, и не стоит давать себе ложных надежд. Об этом ТАСС заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

"Я вам советую перестать задавать такие вопросы, а жить сегодняшним днем. Это [возвращение] не случится в ближайшее время, - сказал Ватутин. - Не надо давать себе ложных надежд и прислушиваться к тем людям, которые говорят, что это произойдет вот-вот. Те обстоятельства, которые привели к исключению российских команд из еврокубков, остаются актуальными. Никуда нельзя долететь, проблемы с визами, платежами. Все это образует большой ров между нами и Евролигой. Но не надо рвать волосы на голове, у нас есть Единая лига ВТБ, мы играем Суперкубок в Белграде - это здорово, классно, и надо смотреть на это".

"Есть поговорка про стакан, который наполовину полный или пустой. Я стараюсь смотреть на полный, и давайте на этом остановимся", - добавил президент армейского клуба.

В финале Суперкубка Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с "Зенитом". Встреча пройдет на арене в Белграде в четверг.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают в соревнованиях, которые проводит Евролига. С тех пор отстранение не раз продлевалось.