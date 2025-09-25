Митрофанов: новый лимит на легионеров может придать импульс развитию футбола в России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый лимит на легионеров может стать одним из инструментов для придания импульса развитию российского футбола. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Ранее Митрофанов сообщил, что встреча министра спорта Михаила Дегтярева и представителей клубов Российской премьер-лиги, на которой, в частности, планируется обсудить изменение лимита на легионеров, может состояться в ближайшие две-три недели. Дегтярев ранее заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

"Максимально поддерживаем министерство спорта в его инициативе по приданию нового импульса для того, чтобы наш футбол, прежде всего детско-юношеский, развивался, - сказал Митрофанов. - Лимит - это, скорее, один из инструментов, с помощью которого можно придать этот импульс, но он не единственный. Мы рассматриваем целую систему мер, и в зависимости от того, какую эффективность мы хотим получить, нужно будет определяться лимит ли это, в каком объеме, в каком формате, при каких условиях. Все это мы, собственно, доложили Михаилу Владимировичу [Дегтяреву]. До встречи с клубами продолжим обсуждение, потому что у министра есть желание вывести развитие нашего спорта в целом на более высокий уровень. Можно только поддерживать это желание".