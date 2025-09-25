Спортсменка заняла первое место на соревнованиях памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фигуристка София Дзепка не сильно меняла подготовку к соревнованиям "Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова", где ей удалось исполнить два четверных тулупа. Об этом она рассказала ТАСС.

Дзепка заняла первое место, набрав 221,15 балла, второй стала Майя Сарафанова (206,53), третьей - Виктория Стрельцова (199,72).

"Подготовку мы не сильно меняли, просто постепенно начали на тренировках пробовать внедрять второй тулуп в программу, - рассказала Дзепка. - Сначала не получалось, потом, соответственно, в какой-то момент уже были какие-то сдвиги. В результате получился, удалось продемонстрировать на соревнованиях. Мы не обладаем какой-то суперсекретной техникой подготовки. Просто готовились, работали. Невозможно быть на 200% уверенным, что если ты на тренировке сделаешь что-то, то на соревнованиях ты точно не сорвешь. Насколько мне известно, такими стабильными ультра-си пока что обладает только Илья Малинин".

Занявшая второе место Сарафанова рассказала ТАСС об изучаемых элементах ультра-си.

"Подготовка к сезону прошла нормально, работали над программами, восстанавливали ультра-си. Очень долго работала над четверным лутцом, уже год напрыгивала, и никак не удавалось на стартах его сделать. Очень рада, что сейчас получилось наконец-то показать его. Какие элементы ультра-си еще учу? Тулуп, - сказала фигуристка. - Он был достаточно хорошим, но получила травму, перестала его делать. Сейчас уже все нормально".