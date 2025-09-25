В коллекцию вошли спортивные костюмы, куртки, флисовые кофты, шапки и шарфы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заключила соглашение о сотрудничестве с брендом "Хохлома", который станет экипировщиком национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

Новая экипировка выполнена в традиционных цветах промысла: черном, красном, золотом и белом. В коллекцию вошли спортивные костюмы, куртки, флисовые кофты, шапки и шарфы. Экипировка разработана совместно с модельером Аленой Ахмадуллиной.

Новый сезон в России стартует контрольными прокатами, которые пройдут 27-28 сентября в Санкт Петербурге.