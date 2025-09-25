Ранее глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг высказалась против возвращения россиян на соревнования

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Норвежцы являются традиционными антагонистами российских спортсменов и используют все доступные средства для нечестной борьбы. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) перенесла на 21 октября вынесение решения по допуску российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2026 года. При этом глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг в разговоре с телеканалом NRK высказалась против возвращения россиян.

"Норвежцы традиционно против нас, - сказал Свищев. - Недобросовестная конкуренция, в которой они пользуются любыми методами. Сейчас вот пытаются таким образом выторговать себе больше квот для участия в Олимпиаде. Хотя для многих стран очевидно, что только в сильной конкуренции можно считать полноценными победы и медали".

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии.