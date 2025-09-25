Член президиума Федерации лыжных гонок России отметил, что правила допуска должны быть одинаковыми для всех

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские лыжники достойны выступления на Олимпийских играх 2026 года полным составом. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Решение о том, будут ли выступать российские и белорусские лыжники, должно быть принято на совете Международной федерации лыжного спорта и сноуборда 21 октября. Россияне могут претендовать на 10 олимпийских квот, на которые претендуют также сборные из экзотических по лыжным меркам стран.

"Есть правила, которые должны быть для всех равны. Когда есть одни правила для одних, а для других - другие, что сейчас применяется, это неправильно. Наша страна достойна выступать полным составом и со всеми на равных", - сказал Крянин.

"Конечно, независимо от того, какие будут условия попадания на Олимпиаду, мы все равно будем под них подстраиваться и бороться в тех условиях", - добавил он.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии.