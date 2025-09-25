ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" со счетом 2:0 одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске.
Заброшенными шайбами в составе "Амура" отметились Александр Гальченюк (11-я минута), Игнат Коротких (17). Вратарь "Амура" Максим Дорожко во второй раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы за игру. Он отразил 28 бросков.
"Амур" последний раз побеждал ЦСКА в домашнем матче 31 января 2020 года - 4:3.
"Амур" набрал 8 очков в 8 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. ЦСКА располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков после 9 игр.
В следующем матче ЦСКА 28 сентября примет тольяттинскую "Ладу", "Амур" 1 октября на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".
1
"Локомотив"
8
5
0
1
0
1
0
1
29-14
13
2
"Торпедо"
8
4
2
0
0
1
0
1
25-16
13
3
"Динамо" Мн
7
3
1
0
1
1
0
1
19-15
10
4
ЦСКА
9
4
0
0
1
0
0
4
24-27
9
5
СКА
7
3
1
0
0
1
0
2
25-19
9
6
"Спартак"
8
2
0
1
1
2
0
2
25-28
9
7
"Динамо" М
8
1
1
2
1
0
0
3
22-28
9
8
"Северсталь"
8
4
0
0
0
0
0
4
19-18
8
9
"Шанхай Дрэгонс"
7
2
1
0
1
1
0
2
21-21
8
10
"Сочи"
7
1
0
2
0
1
0
3
16-22
7
11
"Лада"
7
1
0
0
1
0
0
5
14-32
3
1
"Металлург"
8
4
1
1
1
1
0
0
31-20
14
2
"Авангард"
7
4
1
1
0
0
0
1
28-16
12
3
"Нефтехимик"
8
4
1
0
0
0
0
3
25-23
10
4
"Трактор"
8
3
1
0
1
1
0
2
22-24
10
5
"Автомобилист"
8
3
0
1
0
0
0
4
25-25
8
6
"Амур"
8
3
0
0
2
0
0
3
17-18
8
7
"Адмирал"
7
2
0
1
2
0
0
2
18-15
8
8
"Сибирь"
7
1
0
3
0
0
0
3
12-14
8
9
"Барыс"
7
1
1
1
0
1
0
3
17-20
7
10
"Ак Барс"
7
2
0
0
1
0
0
4
16-26
5
11
"Салават Юлаев"
7
0
1
0
1
1
0
4
14-23
4