Встреча завершилась со счетом 2:0

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" со счетом 2:0 одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске.

Заброшенными шайбами в составе "Амура" отметились Александр Гальченюк (11-я минута), Игнат Коротких (17). Вратарь "Амура" Максим Дорожко во второй раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы за игру. Он отразил 28 бросков.

"Амур" последний раз побеждал ЦСКА в домашнем матче 31 января 2020 года - 4:3.

"Амур" набрал 8 очков в 8 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. ЦСКА располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков после 9 игр.

В следующем матче ЦСКА 28 сентября примет тольяттинскую "Ладу", "Амур" 1 октября на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 8 5 0 1 0 1 0 1 29-14 13 2 "Торпедо" 8 4 2 0 0 1 0 1 25-16 13 3 "Динамо" Мн 7 3 1 0 1 1 0 1 19-15 10 4 ЦСКА 9 4 0 0 1 0 0 4 24-27 9 5 СКА 7 3 1 0 0 1 0 2 25-19 9 6 "Спартак" 8 2 0 1 1 2 0 2 25-28 9 7 "Динамо" М 8 1 1 2 1 0 0 3 22-28 9 8 "Северсталь" 8 4 0 0 0 0 0 4 19-18 8 9 "Шанхай Дрэгонс" 7 2 1 0 1 1 0 2 21-21 8 10 "Сочи" 7 1 0 2 0 1 0 3 16-22 7 11 "Лада" 7 1 0 0 1 0 0 5 14-32 3