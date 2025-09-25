Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Когуашвили может покинуть пост

По словам главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, данный вопрос будет рассмотрен в пятницу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Гоги Когуашвили может покинуть пост главного тренера сборной России по греко-римской борьбе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Вопрос по греко-римской борьбе стоит. Завтра собираемся. Фактически исполком получит решение, Гоги Когуашвили выразил желание покинуть пост. Но при этом он отметил, что готов оставаться рядом с федерацией и помогать. На пост рассматриваются несколько кандидатур, в том числе из юношеских сборных", - сказал Мамиашвили.

На прошедшем чемпионате мира в Хорватии на счету сборной по греко-римской борьбе серебро и две бронзы.

Когуашвили возглавляет национальную команду с 2006 года.