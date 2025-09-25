Футболистам и тренерскому штабу пришлось добираться на матч на такси

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 50 тыс. рублей за непредоставление автобуса для самарских "Крыльев Советов" перед матчем девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Неприезд автобуса к месторасположению "Крыльев Советов" - это нарушение регламента. Футболистам и тренерскому штабу пришлось добираться на матч на такси. За данное нарушение "Спартак" оштрафован на 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой "Спартака" со счетом 2:1. Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов сообщил, что команда добиралась на игру отдельными группами на такси.