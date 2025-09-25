Спортсмен рассказал, что настраивается на выступление на Олимпиаде-2026

ТАСС, 25 сентября. Российский фристайлист Илья Буров не собирается завершать спортивную карьеру. Об этом спортсмен сообщил "Спорт-Экспрессу".

"Думал, чтобы после миланской Олимпиады смотреть дальше по ситуации. Пока на Милан-2026 я настроен. От него все будет зависеть. Здоровье еще есть. Поэтому, скорее всего, будем продолжать", - рассказал Буров.

Бурову 33 года, он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2018, 2022) в лыжной акробатике.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.