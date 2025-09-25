КДК РФС дисквалифицировал игрока "Сочи" Крамарича за нецензурную брань в адрес арбитра

Футболист пропустит два матча РПЛ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника "Сочи" Мартина Крамарича на два матча по итогам игры девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла в понедельник и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.

"После матча "Сочи" - ЦСКА игрок хозяев Мартин Крамарич оскорбил первого ассистента арбитра нецензурной лексикой. Он принял участие по ВКС, футболист признал вину. КДК РФС дисквалифицировал игрока на два матча РПЛ", - сказал Григорьянц.