Большинство членов исполнительного комитета УЕФА поддерживают отстранение

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение об исключении израильских команд и сборных из турниров под эгидой ассоциации на следующей неделе. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, большинство членов исполнительного комитета УЕФА поддерживают отстранение.

24 сентября портал Israel Hayom сообщил, что УЕФА не будет отстранять израильские клубы и сборные из-за давления со стороны США.

Ранее ТАСС сообщил, что восемь экспертов ООН просят УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

По информации The Times, руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе. В УЕФА отметили, что официальных обращений не поступало, никаких мер для подобной процедуры нет.

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.