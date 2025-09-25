Болельщики вывесили баннер во время матча Кубка России против "Ахмата"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский "Зенит" на 500 тыс. рублей за оскорбительный баннер болельщиков команды в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Болельщики "Зенита" вывесили баннер на домашнем матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против грозненского "Ахмата" (2:1).

"Болельщики "Зенита" скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, они были в большом количестве. Клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Болельщики "Зенита" на секторах 108-109 демонстрировали несогласованный баннер, носящий оскорбительный характер. В заседании принял участие исполнительный директор Максим Погорелов, юрист, замдиректора по безопасности Юрий Федотов. Юрий Васильевич поминутно рассказал, что проверяли все видеокамеры, все системы видеонаблюдения, рассказал, как пронесли, где его монтировали, рассказал, как вычисляли этих двух людей", - сказал Григорьянц.

"Когда вычислили людей, их задержали, полиция составила протокол, два дела переданы в суд. В протоколах указано, что они признали вину, что они пронесли, сшивали баннер. Ожидается решение суда по двум людям. Поскольку нарушение серьезного характера, носит оскорбительный характер, за публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера оштрафовать "Зенит" на 500 тыс. рублей", - добавил глава КДК РФС.