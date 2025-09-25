Гимнаст из Индонезии умер в больнице после травмы шеи, полученной на сборе в Пензе

Спортсмен получил травму во время упражнений на перекладине неделю назад

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Гимнаст из Индонезии, который находился на тренировочном сборе в Пензе, скончался после получения тяжелой травмы шеи во время упражнений. Об этом ТАСС сообщил директор пензенского дворца спорта "Буртасы" Олег Минкарский.

"Гимнаст из Индонезии, находившийся на тренировочном сборе в Пензе, скончался вчера вечером в больнице после того, как несколько дней назад получил тяжелую травму шеи во время упражнения на перекладине. Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением", - рассказал Минкарский.

По информации ТАСС, спортсмен получил перелом шеи неделю назад, после чего был госпитализирован в одну из больниц. Врачи боролись за жизнь гимнаста из Индонезии, но в среду вечером он скончался.

"Спортсмен умер вчера около 10 часов вечера. Мы сейчас находимся в плотном взаимодействии с посольством Индонезии, с федерациями гимнастики. Я не готов сказать, когда тело спортсмена будет отправлено на родину, прошло слишком мало времени", - добавил собеседник ТАСС, для которого гибель индонезийского гимнаста стала огромным ударом.