МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) может рассмотреть участие дисквалифицированного нападающего Артема Федчука за любительский клуб "Фанком" из Кирова в матче Фонбет - Кубка России с "Уфой". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в среду и завершился победой "Фанкома" (1:1, 5:3 - по пенальти). За "Фанком" сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме.

"Если КДК получит протест от "Уфы" в течение 72 часов или от РФС как проводящей организации, то комитет примет к исполнению данный процесс и рассмотрит на следующем заседании", - сказал Григорьянц.

В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал Федчука на один год за несоблюдение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Ранее он в одностороннем порядке разорвал контракт с "Чайкой", клуб обратился в суд и выиграл дело, футболист должен выплатить 10 млн рублей. В апреле санкция была продолжена - до выполнения обязательств перед клубом.